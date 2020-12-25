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أداء صلاة الجنازة على جثمان لاشين إبراهيم بمسقط رأسه بقرية ميت عاصم ببنها.. فيديو

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 03:09 م
أداء صلاة الجنازة على جثمان لاشين إبراهيم بمسقط رأسه بقرية ميت عاصم ببنها.. فيديو المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القليوبية إبراهيم سالم

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أدى أهالى قرية ميت عاصم، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، صلاة الجنازة على جثمان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ودفنه بمقابر العائلة بالقرية بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

 
لاشين إبراهيم تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، حيث حقق العديد من القضايا الهامة.
 
لاشين إبراهيم انتقل للعمل بنيابة النقض، حيث ظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

وفى عام 2017 تم ترشيح لاشين إبراهيم من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.

لاشين إبراهيم يتمتع بالسمعة الطيبة والتزامه فى عمله واحترامه لمن خالطهم، وتمكن من 2017 وحتى الآن من إنجاز العديد من الإستحقاقات الدستورية الهامة وأبرزها التعديلات الدستورية ابريل 2019 فضلا عن انتخابات التكميلية لبرلمان 2015 فى بعض الدوائر التى خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها.

ورغم وباء كورونا نجح لاشين إبراهيم فى إنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكذا انتخابات مجلس النواب2020  بإعلان نتائجهم خلال الشهور الماضية.

وتسببت إصابته بفيروس كورونا فى دخول لاشين إبراهيم إلى المستشفى حيث كانت حالته استقرت فى بداية الإصابة لكن قدر الله جاء وتوفى اليوم 25 ديسمبر 2020.

 


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