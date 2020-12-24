وأشادت وزيرة المالية السودانية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة فى حماية البلاد والمحافظة على كل مكتسباتها ممتدحةً دور الجيش السوداني في تحقيق ذلك.



وقالت إن حماية المدنيين وتوفير الأمن في كافة أنحاء السودان من أهم مكتسبات السلام ومتطلبات التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج ولذلك نتطلع لإكمال عملية السلام ليعم جميع ربوع البلاد.