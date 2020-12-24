اليوم السابع
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وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يفتتحان منشآت جديدة بالفيوم.. السبت

الخميس، 24 ديسمبر 2020 11:31 م
وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يفتتحان منشآت جديدة بالفيوم.. السبت وزير التعليم العالى
الفيوم رباب الجالي

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يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020 افتتاح اعمال تطوير الحرم الجامعى.

ويقوم الوزيران بافتتاح مبنى معهد حوض النيل ومركز الأوبئة ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومقر الجامعة المصرية الإلكترونية ومبنى المدرجات المركزية، كما يتم افتتاح مبنى مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي وافتتاح ملاعب الجامعة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بمركز التدريب الإقليمي على بحيرة قارون في نهاية الافتتاحات.

 

 


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