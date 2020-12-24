وزراء داخلية 4 دول إفريقية يقررون تعزيز التعاون لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

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قرر وزراء داخلية موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا في ختام مؤتمر تشاوري عقدوه عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتهريب.

وأكدت الدول الغرب إفريقية الاربع - في بيان صدر في ختام اجتماعهم، وبثته الإذاعة الموريتانية - العمل على بناء القدرات وتحسين تجهيزات قوات الأمن المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، بدعم من الشركاء.

وخلص وزراء الداخلية إلى إنشاء إطار عمل تشاوري غير رسمي يتألف من قادة الهياكل المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتسيير الحدود في الدول الأربع، يليه عقد اجتماعات شهرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وبعد ذلك سيعقد اجتماع وازري لتقييم النتائج واتخاذ القرارات المناسبة.

وكان وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق قد دعا - في الاجتماع - إلى تدارس حجم التحديات التي تواجهها هذه الدول الواقعة على الطريق الرابط بين غرب إفريقيا والأطلسي، من خلال تأثرها بفعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر والإمكانات المتاحة لوضع آلية لمواجهة التحدي الذي تفرضه ظاهرة تدفق المهاجرين بشكل مشترك عبر تفعيل آليات الرقابة والتعاون الأمني بهذا الخصوص.

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة - خلال العام الحالي - وفاة ما يزيد عن 510 مهاجرين، كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري، وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة على مدى الاعوام الماضية.