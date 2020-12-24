رئيسة وزراء النرويج تحتفل بالكريسماس مع زوجها: أتمنى أن يكون لطيفا على الجميع

كتب محمد تهامى زكى

احتفلت إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا لطيفا على الجميع، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة مع زوجها وبجوارهما شجرة عيد الميلاد، أتبعتها بتعليق: "الآن تدق أجراس عيد الميلاد، وأتمنى أن يكون سلميًا ولطيفًا على الجميع".





يذكر أن من أهم التقاليد العائلية للاحتفال بعيد الميلاد، عندما تدق الساعة الخامسة مساءً فى البلاد، يبدأ أهم تقليد سنوى لدى العائلات النرويجية وهو عشاء الميلاد، ويختلف العيد هذا العام بسبب الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا .

ويختلف الطبق الرئيسى حسب المناطق والتقاليد التى تتبعها كل عائلة، لكن الأساس هى أطباق اللحوم والحبش "الديك الرومى" والأسماك.



