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رئيسة وزراء النرويج تحتفل بالكريسماس مع زوجها: أتمنى أن يكون لطيفا على الجميع

الخميس، 24 ديسمبر 2020 08:46 م
رئيسة وزراء النرويج تحتفل بالكريسماس مع زوجها: أتمنى أن يكون لطيفا على الجميع رئيسة وزراء النرويج وزوجها
كتب محمد تهامى زكى

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احتفلت إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا لطيفا على الجميع، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة مع زوجها وبجوارهما شجرة عيد الميلاد، أتبعتها بتعليق: "الآن تدق أجراس عيد الميلاد، وأتمنى أن يكون سلميًا ولطيفًا على الجميع".

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يذكر أن من أهم التقاليد العائلية للاحتفال بعيد الميلاد، عندما تدق الساعة الخامسة مساءً فى البلاد، يبدأ أهم تقليد سنوى لدى العائلات النرويجية وهو عشاء الميلاد، ويختلف العيد هذا العام بسبب الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويختلف الطبق الرئيسى حسب المناطق والتقاليد التى تتبعها كل عائلة، لكن الأساس هى أطباق اللحوم والحبش "الديك الرومى" والأسماك.

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فى سياق مختلف، أعلن وزير الصحة النرويجى، بينت هوى، تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا إلى النرويج لمدة 48 ساعة على الأقل بسبب مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه بذلك تنضم النرويج لعدة دول أوروبية أعلنت قيودا على السفر مع بريطانيا من بينها: هولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبلغاريا وفرنسا والسويد وتركيا والتشيك والدنمارك.

 


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