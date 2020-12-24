

وكتبت ستورجن في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "بريكست يتحقق عكس إرادة شعب اسكتلندا، التي صوتت بنسبة 62% ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وذكرت رئيسة وزراء اسكتلندا وفقا لإذاعة "مونت كارلو الدولية" اليوم / الخميس/ أنه لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوض عما أخذه بريكست من اسكتلندا "، مؤكدة أن الوقت حان لترسم اسكتلندا مستقبلها الخاص كدولة أوروبية مستقلة عن بريطانيا، فيما ترفض لندن السماح لاسكتلندا بعقد استفتاء جديد على الاستقلال.