حزب العمال البريطاني المعارض: سنصوت لصالح اتفاق بريكست

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض أنه سيصوت لصالح اتفاق بريكست، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وبعد سنوات من الصعاب والفوضى البرلمانية وجمود أخر حول إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء الذى جاءت نتيجته لتأييد الانفصال، صدق مجلس العموم البرطانى على قانون بريكست.



وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن تشريع البريكست سبق وأدى إلى حالة من الشلل فى البرلمان، لكن اليوم الأربعاء أكمل مشروع القانون الذى يمهد لرحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل آخر مرحلة برلمانية كبرى فى غياب واضح للدراما والضجيج الذى كان سائدًا فى السنوات الأخيرة.