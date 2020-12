جو بايدن يحتفل بالكريسماس مع كلبيه "Major" و"Champ".. فيديو وصور

احتفل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأعياد الميلاد "الكريسماس"، حيث شارك جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر فيه كلبيه (Major) و(Champ) خلال احتفالهما بالكريسماس، حيث علق بايدن على الفيديو قائلا: "بغض النظر عن الطريقة التي تحتفل بها هذا العام، يتمنى لك (Major) و(Champ) عيد ميلاد سعيد".

وأظهرت لقطات فيديو نشرها الرئيس الأمريكي المنتخب، كلبيه اللذان يطلق عليهما (Major) و(Champ) وهما يحتفلان بالكريسماس، ويلعبان في المنزل وبالقرب منهم دُمى لـ"بابا نويل"، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعيه وانصاره على تويتر.

No matter how you’re celebrating this year, Champ and Major wish you a Merry Christmas. pic.twitter.com/SrZBT4vmpP