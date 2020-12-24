جو بايدن يحتفل بالكريسماس مع كلبيه "Major" و"Champ".. فيديو وصور

كتب محمد سعودى

احتفل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأعياد الميلاد "الكريسماس"، حيث شارك جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر فيه كلبيه (Major) و(Champ) خلال احتفالهما بالكريسماس، حيث علق بايدن على الفيديو قائلا: "بغض النظر عن الطريقة التي تحتفل بها هذا العام، يتمنى لك (Major) و(Champ) عيد ميلاد سعيد".

وأظهرت لقطات فيديو نشرها الرئيس الأمريكي المنتخب، كلبيه اللذان يطلق عليهما (Major) و(Champ) وهما يحتفلان بالكريسماس، ويلعبان في المنزل وبالقرب منهم دُمى لـ"بابا نويل"، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعيه وانصاره على تويتر.

No matter how you’re celebrating this year, Champ and Major wish you a Merry Christmas. pic.twitter.com/SrZBT4vmpP — Joe Biden (@JoeBiden) December 24, 2020

وتأتي احتفالات الكريسماس هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العديد من البلدان، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن جائحة الفيروس التاجي من المرجح أن تزداد سوءًا على الرغم من وصول اللقاحات، وحث الأمريكيين على توخي اليقظة في الأشهر المقبلة، كما غير خطط الاحتفال بالكريسماس بسبب الوباء.



كلبان يملكهما جو بايدن يحتفلان بالكريسماس

وقال بايدن للصحفيين: "يقول الخبراء إن الأمور ستزداد سوءًا على الرغم من اللقاح. نحن نبلغ متوسط ​​معدل الوفيات بما يقرب من 3000 شخص في اليوم. وهذا يعني أننا سنخسر عشرات الآلاف من الأرواح في الأشهر ولن يتمكن اللقاح من إيقاف ذلك"، وتابع "لذلك لا يزال يتعين علينا توخي اليقظة"، داعيًا الأمريكيين إلى ارتداء الأقنعة، والالتزام بالمسافة الاجتماعية وتجنب التجمعات الكبيرة.

وتأتي تصريحاته يوم الثلاثاء قبل أيام من عطلة عيد الميلاد، والتي ستبدو مختلفة تمامًا عن العديد من الأمريكيين هذا العام وسط الوباء.

وصرح بايدن بالتعديلات التي أجراها لاحتفالاته بالعطلة، مشيرًا إلى أنه سيحتفل بالعطلة على نطاق أصغر، قائلا: "بالنسبة لعائلة بايدن، عادة ما يكون لدينا 20 إلى 25 فردًا من أفراد الأسرة لتناول عشاء عيد الميلاد، ثم الأسرة المباشرة، 14 من أطفالنا وأحفادنا وأزواجهم لنزول الدرج صباح عيد الميلاد ، ولكن ليس هذا العام".. "مثلما فعلنا خلال عيد الشكر، علينا جميعًا أن نهتم بما يكفي لبعضنا البعض بحيث يتعين علينا أن نبقى منفصلين لفترة أطول قليلاً. أعلم أن الأمر صعب، لكن ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه".



