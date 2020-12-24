اليوم السابع
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تعليم جنوب سيناء تناقش خطة أنشطة العام الدراسى 2020 - 2021

الخميس، 24 ديسمبر 2020 09:24 م
تعليم جنوب سيناء تناقش خطة أنشطة العام الدراسى 2020 - 2021 جانب من اللقاء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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استقبل محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، السعيد محمد السعيد مسؤول بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك بمقر مكتب بديوان عام المديرية، بحضور عادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية، وفاطمة النجار مديرة إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية، وسلوى الشيخ مديرة إدارة الإحصاء بالمديرية، وأميمة عيد مديرة إدارة التعليم الخاص، وحنان يوسف وكيلة إدارة المدارس الرسمية واللغات بالمديرية، وأيمن زارع وكيل إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

وخلال الاجتماع رحب وكيل الوزارة السعيد محمد مسؤول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، مشيدا بالدور الهام للصندوق داخل المنظومة التعليمية.

وتناول جدول أعمال الاجتماع مناقشة خطة الأنشطة للعام الدراسي 2020 / 2021 م، وإمكانية توفير الموارد المالية للأنشطة من خلال الصندوق إضافة لمراجعة الحسابات الختامية للمدارس الرسمية لغات، واستخراج الأنصبة منها للصندوق.

وفي الختام أكد وكيل الوزارة على الالتزام بالتعليمات الواردة بالاجتماع وتنفيذ التوصيات الخاصة بكل إدارة كل فيما به يخصه.


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