الولايات المتحدة تعلن إنشاء قنصلية أمريكية فى الصحراء الغربية بالمغرب

كتب محمد جمال

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية فى الصحراء الغربية، وقال بوميبوعلى حسابه على تويتر: "إنه يسرنى الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، ونحن نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة".

Pleased to announce the beginning of the process to establish a U.S. consulate in Western Sahara, and the inauguration of a virtual presence post effective immediately! We look forward to promoting economic and social development, and to engage the people of this region.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 24, 2020

وأبرز سفير المملكة المغربية لدى النمسا السيد عز الدين فرحان، أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء هو "اختراق دبلوماسي تاريخي" للمملكة و"نكسة كبيرة" للبوليساريو، وشدد فرحان، فى تصريح نشرته اليوم الخميس صحيفة "دي بريسي" النمساوية، على أن الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه، هو اختراق دبلوماسي تاريخى، مؤكدا في الوقت ذاته أن نجاح الدبلوماسية المغربية يشكل "نكسة كبيرة" لجبهة البوليساريو، بحسب وكالة أنباء المغرب.