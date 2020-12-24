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الولايات المتحدة تعلن إنشاء قنصلية أمريكية فى الصحراء الغربية بالمغرب

الخميس، 24 ديسمبر 2020 08:54 م
الولايات المتحدة تعلن إنشاء قنصلية أمريكية فى الصحراء الغربية بالمغرب بومبيو
كتب محمد جمال

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أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية فى الصحراء الغربية، وقال بوميبوعلى حسابه على تويتر: "إنه يسرنى الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، ونحن نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة".

 

 


بومبيو

أمريكا

الصحراء الغربية

المغرب

القنصليه المغربية

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