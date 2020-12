الولايات المتحدة تعلن إنشاء قنصلية أمريكية فى الصحراء الغربية بالمغرب

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية فى الصحراء الغربية، وقال بوميبوعلى حسابه على تويتر: "إنه يسرنى الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، ونحن نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة".

Pleased to announce the beginning of the process to establish a U.S. consulate in Western Sahara, and the inauguration of a virtual presence post effective immediately! We look forward to promoting economic and social development, and to engage the people of this region.