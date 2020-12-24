المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 3362 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير اليوم الخميس إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 325 ألفا و96 حالة في المجمل وذلك بزيادة 3362 وفاة عن الإحصاء السابق، وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 18 مليونا و391 ألفا و571 حالة، بزيادة 221408 حالات جديدة.