اليوم السابع
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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 3362 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 09:37 م
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 3362 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير اليوم الخميس إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 325 ألفا و96 حالة في المجمل وذلك بزيادة 3362 وفاة عن الإحصاء السابق، وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 18 مليونا و391 ألفا و571 حالة، بزيادة 221408 حالات جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم، ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

 


كورونا

فيروس كورونا

الولايات المتحدة

نيويورك

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