وأشار الى أن عملية الافتتاح التجريبي جاءت للوقوف على أعلى معايير الجهوزية لمقر التطعيم، وسبل التنسيق والتعاون بين الكوادر الطبية، والجهات التنظيمية المساندة والمعاونة، والتأكد من سلاسة إجراءات الاستقبال.



وكانت الكويت قد أطلقا في وقت سابق البوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف؛ وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي كان أول من تلقى التطعيم، وبرفقته ناءب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح ووزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح.