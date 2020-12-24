اليوم السابع
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البحرية السعودية تضبط وتصادر شحنة مخدرات كبيرة فى بحر العرب

الخميس، 24 ديسمبر 2020 10:04 م
البحرية السعودية تضبط وتصادر شحنة مخدرات كبيرة فى بحر العرب البحرية السعودية
كتب محمد جمال

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تمكنت قوات البحرية السعودية من اعتراض ومصادرة شحنة من المخدرات في المياه الدولية في بحر العرب، ونفذت العملية "قوة الواجب المختلطة 150" التابعة للبحرية السعودية حيث قامت سفينة "يو إس إس بورت رويال" الأمريكية أثناء عملها تحت قيادة القوة باعتراض وتفتيش سفينة مشتبه بها، حيث أسفرت العملية عن ضبط ومصادرة كمية 182 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدرة بالإضافة لـ272 كجم من مادة الهيروين.

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يذكر أن "قوة الواجب المختلطة 150" أحرزت نجاحات متتابعة من خلال عدة عمليات نوعية تمكنت خلالها من مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات بلغت في مجموعها حوالي أربعة أطنان تنوعت ما بين مواد الحشيش والهيروين والميثامفيتامين. كما أن منع المهربين من استخدام البحار للأغراض غير الشرعية من شأنه حرمان المنظمات الإرهابية من التمويل، حيث تشكل المخدرات أحد أهم مصادر التمويل لدى المنظمات الإرهابية.


البحرية السعودية

بحر العرب

الخليج

مخدرات

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