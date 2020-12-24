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أوقاف شمال سيناء تهدى مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للأزهر

الخميس، 24 ديسمبر 2020 09:17 م
أوقاف شمال سيناء تهدى مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للأزهر سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للأزهر والوعظ
شمال سيناء - محمد حسين

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أهدت مديرية أوقاف شمال سيناء، مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للمنطقة الأزهرية ومنطقة الوعظ بشمال سيناء.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف قام الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم - مدير مديرية أوقاف شمال سيناء - بإهداء مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب للشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام العلوم العربية والشرعية بالمنطقة الأزهرية، والدكتور محمد عبد العظيم، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية، ومجموعة أخرى للشيخ مصباح العريف  مدير عام منطقة الوعظ بشمال سيناء .

وفى سياق متصل، قامت إدارة الدعوة بأوقاف شمال سيناء بتكريم الشيخ إبراهيم العيسوى خطيب المكافأة بمسجد مستشفى العريش العام لما قدمه من مجهود دعوى واجتماعى وتطوعى ترك اثره الطيب والمحمود فى النفوس.


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