وكيل تعليم دمياط يكرم الفائزين فى مسابقة أجمل حديقة

وحصلت مدرسة الشهيد عبدالغني عياد بادارة فارسكور التعليمية علي المركز الأول، كما حصلت مدرسة الرحامنة الإعدادية بنات بادارة الروضة التعليمية على المركز الثاني، ومدرسة السعدية القبلية الإعدادية بادارة كفر سعد التعليمية على المركز الثالث، ومدرسة إبراهيم سليمان الإعدادية بادارة الروضة التعليمية على المركز الرابع ومدرسة دمياط الثانوية العسكرية بادارة دمياط التعليمية علي المركز الخامس وحصلت المدارس الإمام ناصف الثانوية بادارة الزرقا التعليمية والرحامنة الإعدادية بنين بإدارة الروضة التعليمية و الشعراء الثانوية بادارة دمياط التعليمية علي المركز السادس، ومدرسة زكي نجيب محمود الثانوية بادارة الزرقا التعليمية علي المركز السابع ومدرسة مناع خليل الثانوية بادارة فارسكور التعليمية علي المركز الثامن ومدرسة كفر سعد الثانوية بادارة كفر سعد التعليمية علي المركز التاسع.

وخلال التكريم أكد وكيل الوزارة، أن المدرسة هي البيت الثاني للطلاب وعليهم الحفاظ عليها وعلى جمال الشكل الخارجي لها والاهتمام بنظافتها لجعل المدرسة بيئة جاذبة، لما له من أثر إيجابي على نفوس الطلاب، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تبث روح التعاون وتنظيم النشاطات لدى الطلاب وتنمية الإبداع داخلهم، كما وجه الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه المسابقة.