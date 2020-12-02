وفاة مديرة مدرسة وإصابة زوجها بكورونا فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

توفيت مديرة مدرسة قرية السملاوية التابعة، لإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإصابة زوجها بالفيروس وتلقيه للعلاج بالعزل الصحى.

كانت مديرة المدرسة قد ظهرت عليها اعراض الفيروس في منتصف الشهر الماضى، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصه بها ايجابيه وخضعت للعزل المنزلى ولكن تدهورت حالتها الصحية وتم وضعها بالعزل الصحى بالمستشفى لتلقى العلاج وتدهورت حالتها الصحية وتوفيت متاثره باصابتها بالفيروس القاتل.

وبفحص المخالطين لها تبين إصابة زوجها والذى يعمل بالمدرسة بالفيروس ويخضع للعلاج أيضا داخل العزل الصحى.



من جانبه أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هناك أعمال تطهير تتم يوميا داخل المدارس كإجراء احترازى للحد من انتشار الفيروس، مشيراً أنه حال ظهور أي أعراض على أي شخص من العاملين بالتربية والتعليم يحصل على إجازة من التأمين الصحى، وحال عدم موافقة التأمين على منحه إجازة يتم منحه إجازة اعتيادية والموافقة عليها فورا لحين تحسن الحالة الصحية.