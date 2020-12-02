وزير الدفاع الإسرائيلى يقرر التصويت لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة

كتب - هاشم الفخرانى

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي باني جانتس، اعتزامه التصويت اليوم الأربعاء، على حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تم التصويت لحل البرلمان، وسيتم تحديد موعد لإجراء انتخابات هي الرابعة على التوالي مع المأزق الذي يسود المشهد السياسي الإسرائيلي.

واتهم "جانتس" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يجر إسرائيل إلى صناديق الاقتراع لأنه غير راغب في إقرار ميزانية الدولة لعام 2021.

وأوضح جانتس أن نتنياهو كذب على الإسرائيليين، فيما يتعلق بوعوده بتحسين الأوضاع السياسية، لافتاً إلى أن الهدف من مكافحته لفيروس كورونا تمجيد اسمه فقط، وكأنها لم تكن جهدا مشتركا لوزارات الصحة والداخلية والتعليم والاقتصاد وبالطبع مؤسسة الجيش الإسرائيلي.