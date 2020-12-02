اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:39 م
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وزير الداخلية اللبناني يؤكد أن الأمن نجح في كشف مخططات تفتيت لبنان

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:12 م
وزير الداخلية اللبناني يؤكد أن الأمن نجح في كشف مخططات تفتيت لبنان لبنان
أ ش أ

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قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن الأجهزة والمؤسسات الأمنية تؤدي عملها على أكمل وجه في المحافظة على أمن واستقرار البلاد، وإنها نجحت في عملها الأمني وكشفت مخططات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفتيت لبنان.
 
وأضاف فهمي - في كلمته خلال زيارة أجراها إلى المقر الرئيسي لجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) اليوم الأربعاء، "أن الأجهزة الأمنية ستقضي على كل من سيحاول العبث بأمن لبنان"، مشيدًا بالأدوار والمهام التي تنفذها قوى الأمن الداخلي في سبيل الحفاظ على أمن البلاد.
 
وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي ومنذ تأسيسها قبل 160 عامًا، وضباطها وأفرادها يؤدون عملهم بصورة دؤوبة ويحققون الإنجازات ويقدمون التضحيات، داعيًا ضباط وأفراد الجهاز للوقوف إلى جانب الحق والمواطنين، والحفاظ على هيبتهم باعتبار أنها تمثل امتدادًا لهيبة الدولة اللبنانية.

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