وزيرة التضامن تعلن سداد المصروفات لـ500 تلميذ غير قادر بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، لشرح مفصل من الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عما يحتويه المعرض من منتجات يدوية وخشبية ومنسوجات ومعرض شتاء دافئ واستجابت لوكيل الوزارة بسداد المصروفات الدراسية لـ 500 تلميذ غير قادر، وينتمي لأسر أشد فقرا.

أكدت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، أنها أعجبت بمعرض منتجات طلاب المدارس للتعليم العام والتعليم الفنى الذى تفقدته بالمعرض بحديقة صنعاء، وما يضمه من أعمال خشبية متميزة، إضافة لأعمال يديوية، بالإضافة لإقامة معرض شتاء دافئ مجانى للطلاب المنتمين للأسر الغير القادرة، مؤكدة أنها تشيد بالتعليم وبالمشاركة المجتمعية التى شهدتها، وتحيى الأيدى الشريفة التى تعمل بيديها.

جاء ذلك أثناء تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والاستاذ شاكر ندا، وكيل المديرية، والدكتور سلامه الويشى، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكى، المدير العام للتعليم الفنى

ومن جانبه اشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمنتجات المتميزة للتعليم الفنى والمجال الصناعى والتعليم العام، وأنه صمم على شراء بعض المنتجات المتميزة، مؤكدًا أنه قرر مد المعرض لمدة 15 يوما بحديقة صنعاء.