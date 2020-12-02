والد الطفلة شروق: سعيد جدا بسرعة استجابة الرئيس لعلاج ابنتى.. فيديو وصور

بنى سويف - هانى فتحى

قال مصطفى محمد والد الطفلة شروق التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها، إنه سعيد باستجابة الرئيس السيسى لاستغاثته وعلاجه لابنته، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو إنسان فى المقام الأول قبل أن يكون رئيس لنا.

وأضاف والد الطفلة لليوم السابع، إن ابنته تبلغ من العمر 6 سنوات من الفشن بمحافظة بنى سويف، وتعانى من ثقبين بالقلب الأول أغلق والثانى مازال موجودا، وهى تعانى بسببه واليوم وجدت اتصالا من رئاسة مجلس الوزراء الساعة الثامنة صباحا يطلب منى التحرك إلى مستشفى الجامعة ببنى سويف وعندما تصل هناك كلمنى وسوف يتم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بعلاج ابنتى.

وقال مصطفى والد شروق: أنا سعيد جدا جدا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى استجاب للاستغاثة الخاصة بى، وأصدرت تعليماته بسرعة التدخل وعلاجها على الفور الرئيس السيسى هو إنسان في المقام الأول قبل أن يكون رئيس لنا، وهو يشعر بنا ويشعر بمعاناتنا، وأننى أتقدم بخالص الشكر له على ما قدم فهو الرئيس الأب هو الرئيس الإنسان.