والد الطفلة شروق: سعيد جدا بسرعة استجابة الرئيس لعلاج ابنتى.. فيديو وصور
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:24 م
الطفلة شروق
بنى سويف - هانى فتحى
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قال مصطفى محمد والد الطفلة شروق التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها، إنه سعيد باستجابة الرئيس السيسى لاستغاثته وعلاجه لابنته، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو إنسان فى المقام الأول قبل أن يكون رئيس لنا.
وأضاف والد الطفلة لليوم السابع، إن ابنته تبلغ من العمر 6 سنوات من الفشن بمحافظة بنى سويف، وتعانى من ثقبين بالقلب الأول أغلق والثانى مازال موجودا، وهى تعانى بسببه واليوم وجدت اتصالا من رئاسة مجلس الوزراء الساعة الثامنة صباحا يطلب منى التحرك إلى مستشفى الجامعة ببنى سويف وعندما تصل هناك كلمنى وسوف يتم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بعلاج ابنتى.
وقال مصطفى والد شروق: أنا سعيد جدا جدا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى استجاب للاستغاثة الخاصة بى، وأصدرت تعليماته بسرعة التدخل وعلاجها على الفور الرئيس السيسى هو إنسان في المقام الأول قبل أن يكون رئيس لنا، وهو يشعر بنا ويشعر بمعاناتنا، وأننى أتقدم بخالص الشكر له على ما قدم فهو الرئيس الأب هو الرئيس الإنسان.
يأتى ذلك فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، على نفقة الدولة، حيث تبلغ من العمر 6 سنوات، وتقيم بمدينة الفشن بمحافنة بنى سويف، وتعانى من وجود ثقبين بالقلب منذ ولادتها، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وعدم قدرة أسرتها على توفيرالعلاج اللازم لها.
ووجه الرئيس السيسى على الفور بتقديب كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق، حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية، وتم تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
الطفلة شروق مصطفى
وتوجه مصطفى محمد والد الطفلة شروق التى تبلغ من العمر 6 سنوات وتعانى من وجود ثقبين فى القلب منذ ولادتها وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بسرعة علاج ابنته.
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