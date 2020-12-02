اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تؤكد التزامها حيال دور حلف الناتو فى ضمان تحقيق السلام للدول الأعضاء

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:13 م
واشنطن تؤكد التزامها حيال دور حلف الناتو فى ضمان تحقيق السلام للدول الأعضاء مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى على التزام الولايات المتحدة حيال حلف شمال الأطلسى " الناتو " ودوره الضرورى فى ضمان تحقيق السلام والرفاهية لشعوب الدول الأعضاء.

وقال كيل برون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الأربعاء ، إن هذا جاء خلال مشاركة بومبيو فى الاجتماعات الافتراضية لوزراء خارجية الناتو والذى استضافه الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج على مدى أمس واليوم.

وأضاف براون أن بومبيو ونظراءه ناقشوا خلال الاجتماعات عددا من القضايا الهامة للحلف ومن بينها الحد من الأسلحة والأمن الإقليمى ورؤية الحلف لعام 2030 وأمن منطقة البحر الأسود وتعزيز الروابط المشتركة فيما بين دول الحلف وبين شركائها فى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

 


واشنطن

حلف الناتو

تحقيق السلام

أعضاء حلف الناتو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محاكمة ساخنة لـ"وزير أردوغان" فى اجتماع الناتو.. "بومبيو" يحمل أنقرة مسئولية توترات الشرق الأوسط.. "لودريان" يحذر من استمرار العناد.. اتهامات بدعم المرتزقة وإشعال الصراع فى ليبيا.. و"بولتيكو": تركيا تعانى عزلة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:01 م

البرهان يبحث مع بومبيو ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:05 م

ترامب أم بومبيو؟.. بورصة ترشيحات انتخابات 2024 تبدأ مبكراً.. معهد واشنطن: وزير الخارجية مرشح محتمل.. التغيير المرتقب لسياسات بايدن فى الخارج ورقة رابحة لحملته.. وتقارير: دونالد الأوفر حظاً رغم خسارة 3 نوفمبر

الأحد، 29 نوفمبر 2020 06:00 ص

بومبيو: سنستخدم كل العقوبات لمنع إيران من زيادة قدراتها النووية

السبت، 28 نوفمبر 2020 09:33 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة