واشنطن تؤكد التزامها حيال دور حلف الناتو فى ضمان تحقيق السلام للدول الأعضاء

واشنطن /أ ش أ/

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى على التزام الولايات المتحدة حيال حلف شمال الأطلسى " الناتو " ودوره الضرورى فى ضمان تحقيق السلام والرفاهية لشعوب الدول الأعضاء.

وقال كيل برون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الأربعاء ، إن هذا جاء خلال مشاركة بومبيو فى الاجتماعات الافتراضية لوزراء خارجية الناتو والذى استضافه الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج على مدى أمس واليوم.

وأضاف براون أن بومبيو ونظراءه ناقشوا خلال الاجتماعات عددا من القضايا الهامة للحلف ومن بينها الحد من الأسلحة والأمن الإقليمى ورؤية الحلف لعام 2030 وأمن منطقة البحر الأسود وتعزيز الروابط المشتركة فيما بين دول الحلف وبين شركائها فى منطقة آسيا والمحيط الهادي.