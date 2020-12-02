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هاشتاج "اليوم_الوطني 49" يحتل قائمة الأعلى على تويتر احتفالا بعيد الإمارات

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:00 م
هاشتاج "اليوم_الوطني 49" يحتل قائمة الأعلى على تويتر احتفالا بعيد الإمارات علم الإمارات
كتب إيهاب محمد

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احتفى رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" باليوم الوطنى الإماراتى 49"، حيث تصدر هاشتاج "اليوم_الوطني49" و " UAENationalDay49" قائمة الأكثر انتشارا على تويتر. ويحتفل شعب الإمارات اليوم بالعيد الوطنى الـ49، وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات وحكامها بمناسبة العيد الوطني.

اليوم الوطنى الاماراتى
اليوم الوطنى الاماراتى

وقال بن راشد عبر حسابه في "تويتر": "كل التهنئة لشعب الإمارات ولإخواني حكام الإمارات بمناسبة عيدنا الوطني الـ 49.. نستذكر زايد وراشد وإخوانهم في هذا اليوم.. نستذكر تحديات التكوين والتأسيس.. نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء.. نستذكر كل ذلك ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا.. حفظ الله الإمارات وأهلها".

 

وأكد الشيخ محمد بن راشد أمس، أن يوم الثاني من ديسمبر سيظل أعز أيامنا وأغلاها. وقال إنه اليوم الذي انتصرت فيه الحكمة والمبادئ والغايات الشريفة.. واليوم الذي جسد فيه آباؤنا المؤسسون قوة وكرامة وفضائل وخصال أبناء الإمارات.. وهو اليوم الذي توج كفاح أسلافنا وصمودهم ونجاحهم في الحفاظ على أرضنا". وفق وكالة الانباء الإماراتية.

 

وأضاف - في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ49 - : "غدا يدخل اتحادنا العام الخمسين من عمره المديد.. نتطلع إلى المستقبل بثقة وأمل، مسلحين برؤيتنا وخبراتنا وإنجازاتنا في بناء الإنسان والعمران، مدركين أن نجاحاتنا في العقود الماضية تحققت بالجهد والعرق والعزيمة.. وسنحتاج في العقود الخمسة المقبلة إلى مضاعفة هذا الجهد وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرات، فالطموح أكبر، والتحدي أصعب، والمنافسة أشد، والتحولات حولنا أسرع وأعمق".

 

وقال إن التقدم الذى أحرزته دولتنا يسعدنا ويملؤنا بمشاعر الفخر والرضا لكنه لا يكفينا.. نريد تقدما مماثلا لأشقائنا العرب.. فكل نجاح يتحقق في بلد عربي يمثل قوة مضافة لصالح العالم العربي بأسره.

 

وأضاف: "اليوم وروح الاتحاد تسري في أرجاء وطننا و نفوس مواطنينا نستذكر بفخر واعتزاز والدنا ورمزنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما حكام الإمارات طيب الله ثراهم جميعا وأثابهم على ما قدموا لوطننا وشعبنا وأمتنا.. إن تراث آبائنا خالد وحي ما دامت على الأرض حياة.. يعيش فينا زارعا روح الطموح والتفاؤل، ومحفزا على الإنجاز، ومقويا عزيمتنا في مواجهة التحديات، ودافعا مسيرة وطننا إلى الأمام والمجد والعلا.

 

 


علم الإمارات

الإمارات

اليوم الوطنى الاماراتى 49

اليوم_الوطني49

UAENationalDay49

محمد بن راشد آل مكتوم

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