نيويورك تايمز: بايدن يعتزم الاحتفاظ بكريستوفر راي مديرا لإف.بي.آي

رويترز

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الأربعاء، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قوله إن الرئيس الديمقراطي لن يقيل كريستوفر راي، من منصبه كرئيس لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إذا ظل في منصبه عندما يتولى السلطة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن فريق بايدن "لن يقيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ما لم يقله ترامب".

ولم ترد حملة بايدن على طلب للتعليق على التقرير.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يحتفظ بالثقة الكاملة في راي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس لم يجر أي تقييمات في وجودها بشأن هذه القضية.

وواجه راي، الذي عينه ترامب في عام 2017 ليحل محل المدير المفصول جيمس كومي، انتقادات متكررة من الرئيس الجمهوري، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي خسرها أمام بايدن.

وأبلغ راي المشرعين في سبتمبر أيلول بأنه لم ير دليلا على "جهود منسقة على مستوى البلاد للتلاعب بأصوات الناخبين"، مما يقوض هجوم الرئيس الجمهوري الذي لا يستند إلى أساس على الاقتراع عبر البريد.