نيبال تايمز: الدوحة تحاول تجنيد النيباليين ضمن شرطتها بالتحايل على القانون

كتب ـ أحمد علوى

اندلع خلاف في نيبال بشأن تجنيد النيباليين من قبل الشرطة القطرية التي حاولت تجاوز قواعد التوظيف الأجنبي في البلاد، والتي يبدو أن المسئولين القطريين متورطين فيها، حسبما أفادت صحيفة نيبال تايمز.

وداهمت إدارة التوظيف الأجنبي (DOFE)، وهي الهيئة التنظيمية التي تشرف على توظيف العمال الأجانب من نيبال، الأسبوع الماضي ثلاث شركات (SOS Manpower Services و DD Human Resources و Hope International) لإجراء مقابلات دون الحصول إذن لوظائف في شرطة قطر.

تنص القواعد على أنه من المفترض أن يحصل كل من أصحاب العمل الأجانب ووكالات التوظيف على خطابات طلب مصدقة والحصول على موافقات مسبقة لإجراء المقابلات والاعلان عن الوظائف الشاغرة المعتمدة. لكن تقول جريدة تايمز النيبالية حسب مصادرها أن شركات التوظيف لم يتبعوا هذه العملية.

المثير للجدل حسب جريدة تايمز النيبالية هو أن سيارة تابعة لسفارة كانت متوقفة في أحد مكاتب شركات التوظيف في كاتماندو عندما وقعت المداهمة وكان هناك مسئول قطري موجود في المبنى.

وأوضحت سفارة قطر في نيبال، أنها لم تكن متورطة في توظيف عمال نيباليين، وكانت ببساطة توفر السيارة لوفد قطري يتفقد شركات التوظيف.