نجل ترامب يؤكد تستر الإعلام على الديمقراطيين ويطلب وقف دعمهم لإعادة المصداقية

كتب محمد شعلان

أكد جونيور ترامب، نجل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن وسائل الإعلام الأمريكية ما زالت تتستر على أفعال أعضاء ومسئولى الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة بصورة رئيسية، ما يعزز ضرب مصداقيتها، ووجه نجل ترامب رسالة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "إذا توقفت وسائل الإعلام عن التستر على الديمقراطيين كمهمتهم الأساسية، فربما تبقى لديهم بعض المصداقية".



نجل ترامب على تويتر

وهاجم دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، المسئولين التابعين للحزب الديمقراطى فى الولايات المختلفة الذين يستغلون فيروس كورونا من أجل الحد من حياة وحرية سكان الولايات المختلفة، وغرد نجل ترامب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، مهاجما الديمقراطيين قائلا: "إن طغيان السياسيين الديمقراطيين أصبح أكثر من اللازم.. لقد سئم الناس من التجاوزات بسبب استغلال كورونا".

وفى وقت سابق، أكد جونيور ترامب، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة فى حاجة إلى ضرورة فحص نظامها الانتخابى، الذى اتهمه بالفساد، قائلا: "تحتاج أمريكا إلى استخدام الهراء الذى حدث خلال هذه الدورة الانتخابية لفحص نظام معطل وفاسد وإصلاحه بالكامل. إذا لم يكن هناك شيء خاطئ فلن يجدوا أى شىء، على الرغم من أنهم يجدون الكثير على ما يبدو".

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية- نقلا عن مصادر مطلعة- أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب يدرس مع مستشاريه إصدار عفو رئاسى استباقى عن 3 من أبنائه وصهره جاريد كوشنر وكذلك محاميه رودى جوليانى قبل مغادرته البيت الأبيض.

وأفادت الصحيفة الأمريكية- فى تقرير نشرته على موقعها الالكترونى اليوم الأربعاء- بأن ترامب أخبر مستشاريه بأنه قلق من احتمالية استخدام إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن وزارة العدل للانتقام منه من خلال استهداف أكبر ثلاثة من أبنائه دونالد ترامب وإريك ترامب وإيفانكا ترامب وكذلك جاريد كوشنر زوج إيفانكا وكبير مستشارى البيت الأبيض.