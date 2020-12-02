اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نتنياهو يؤكد العمل على توطيد العلاقات مع البحرين في كافة المجالات.. فيديو

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:07 م
نتنياهو يؤكد العمل على توطيد العلاقات مع البحرين في كافة المجالات.. فيديو نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي الذي جمعه مساء اليوم بوزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، في مقر رئاسة الوزراء بالقدس المحتلة. وأكد نتنياهو على أن إسرائيل حريصة على بناء علاقات تجارية واقتصادية مع دولة البحرين، معرباً عن امتنانه من اتفاق السلام الذي وقع بين إسرائيل والبحرين برعاية أمريكية.

وأضاف نتنياهو أنه يرحب بعقد اتفاقيات مع البحرين في كافة المجالات مثل السياحة والتجارة والصناعة وغيرها، لأهمية توطيد العلاقات بكافة أشكالها مع المنامة.

 

 

 

 

 


بنيامين نتنياهو

إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسجيل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:30 م

رويترز: فلسطين تتسلم مستحقاتها المالية من إسرائيل بعد التوصل لاتفاق

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:38 ص

إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بوضع اللاجئين اليهود مثل الفلسطينيين

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:00 ص

البحرين توقع 3 مذكرات تفاهم مع إسرائيل فى التقنية والابتكار والتكنولوجيا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:44 م

كوبا تدين إسرائيل لمنعها الفلسطينيين من إقامة دولتهم المُستقلة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:03 م

مابحبش الصهاينة وبكره إسرائيل.. خميس شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية جديدة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:55 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة