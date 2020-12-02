نتنياهو يؤكد العمل على توطيد العلاقات مع البحرين في كافة المجالات.. فيديو

كتب- هاشم الفخراني

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي الذي جمعه مساء اليوم بوزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، في مقر رئاسة الوزراء بالقدس المحتلة. وأكد نتنياهو على أن إسرائيل حريصة على بناء علاقات تجارية واقتصادية مع دولة البحرين، معرباً عن امتنانه من اتفاق السلام الذي وقع بين إسرائيل والبحرين برعاية أمريكية.

بث مباشر: رئيس الوزراء نتنياهو يستقبل وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني السيد زايد بن راشد الزياني في مقر رئاسة الوزراء بأورشليم https://t.co/bRGEjjvMct — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 2, 2020

وأضاف نتنياهو أنه يرحب بعقد اتفاقيات مع البحرين في كافة المجالات مثل السياحة والتجارة والصناعة وغيرها، لأهمية توطيد العلاقات بكافة أشكالها مع المنامة.