نانسى بيلوسى تنتقد أحكام قضائية ضد 3 نشطاء معارضين فى هونج كونج

كتب محمد سعودي

انتقدت نانسى بيلوسى رئيسة مجلسة النواب الأمريكى، صدور أحكام بحبس 3 نشطاء معارضين فى هونج كونج، واصفة الأحكام بـ"الوحشية والمروعة"، مؤكدة إدانتها لهذه الأحكام واعتبرتها اعتداء من الصين على حرية سكان هونج كونج.

وكتبت نانسى بيلوسى عبر تويتر:"إن الأحكام الوحشية التى أصدرتها الصين على 3 قادة مؤيدين للديمقراطية فى هونج كونج مروعة، ندعو جميع محبى الحرية فى جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا فى إدانة هذا الحكم الجائر، واعتداء الصين الواسع النطاق على استقلالية وحرية سكان هونج كونج".



رئيس مجلسة النواب الأمريكي عبر تويتر

يأتي ذلك بعدما قضت محكمة في هونج كونج، اليوم الأربعاء، بسجن جوشوا وونغ أحد أبرز نشطاء الديمقراطية في المدينة لمدة 13 شهرا ونصف الشهر لدوره في تنظيم مسيرة غير قانونية خلال احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي، مما زاد الضغوط على شخصيات المعارضة في المدينة التي تحكمها الصين.

ويأتي الحكم على وونغ (24 عاما) في الوقت الذى يقول فيه منتقدو الحكومة المدعومة من بكين إنها تكثف إجراءاتها الصارمة ضد المعارضة وتضيق الخناق على الحريات الواسعة المكفولة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997، وهو اتهام ترفضه السلطات في بكين وهونج كونج.

وكان وونج قد أقر بالذنب في تنظيم تجمع غير قانوني بالقرب من مقر شرطة المدينة خلال ذروة الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان في يونيو من العام الماضي وواجه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى.

وبموجب اتفاقية تسليم هونج كونج في عام 1997، تعهدت بكين بالحفاظ على أسلوب حياة المدينة لمدة 50 عاما بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان".