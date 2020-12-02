نائب محافظ سوهاج يبحث رفع معدلات الأداء والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

سوهاج محمود مقبول

عقد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدورى لمناقشة رفع معدلات الأداء بإدارات خدمة المواطنين بنطاق المحافظة خاصة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومديرى إدارات خدمة المواطنين بمجالس مدن " ساقلتة، وأخميم، وطهطا، وحى الكوثر"، ومديرية الرى، والتنظيم والإدارة .

ووجه نائب محافظ سوهاج خلال الاجتماع، بضرورة حل جميع الشكاوى والاستجابة الفورية لشكاوى المنظومة الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، وأهمية تكثيف الجهود لحل الشكاوى قبل نهاية العام والعمل على رفع معدلات الأداء لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق رضا المواطن عن تقديم الخدمة.

وأشارالقاضى، إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة القيام بزيارات مفاجئة لمختلف إدارات خدمة المواطنين بمختلف الوحدات المحلية والمديريات للتقييم، وتكريم الإدارات المتميزة ومحاسبة المقصرين في أداء العمل.