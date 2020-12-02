نائبة جو بايدن تطالب الأمريكيين بارتداء "الكمامة" بعد ارتفاع ضحايا "كورونا"

كتب محمد سعودي

حذرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، من استمرار ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس التاجي.

ووجهت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة :"حالات كوفيد آخذة في الارتفاع. وإلى جانب الخسائر المأساوية في الأرواح، تستمر حصيلة هذا الوباء في الازدياد"، مضيفة :"البس القناع. اغسل يديك. المسافة الاجتماعية. يمكننا تجاوز هذا معًا".



كامالا هاريس عبر تويتر

ووعدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، المواطنين بتوفير لقاحات لفيروس كورونا آمنة وفعالة وستكون متاحة لجميع السكان فى الولايات بالمجان، وغردت كامالا هاريس على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "ستضمن إدارة بايدن وهاريس أن اللقاح الآمن والفعال سيكون مجانيًا للجميع".

وفي وقت سابق، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة التي تقودها مع بايدن سترث سلسلة من التحديات غير المسبوقة عند دخولنا البيت الأبيض، تبدأ معالجة هذه التحديات من خلال السيطرة على هذا الوباء ، وفتح اقتصادنا بمسؤولية.