مياه القليوبية: بدء تركيب 4560 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس ولجان للحصر

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه فى إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه فى المحافظات، وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذاً للبروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحلية لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس.
وأضاف "مجاهد"، أنه تم استلام 4560 قطعة موفرة كمرحلة أولى وجارى عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة.
وأشار مجاهد، إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ، مؤكداً أن تنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحافظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.
القطع الموفرة للمياه
تركيب القطع الموفرة للمياه بمساجد القليوبية
تركيب القطع الموفرة
خلال أعمال التركيب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة