مياه القليوبية: بدء تركيب 4560 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس ولجان للحصر

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه فى إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه فى المحافظات، وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذاً للبروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحلية لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس.

وأضاف "مجاهد"، أنه تم استلام 4560 قطعة موفرة كمرحلة أولى وجارى عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة.

وأشار مجاهد، إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ، مؤكداً أن تنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحافظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.



القطع الموفرة للمياه



تركيب القطع الموفرة للمياه بمساجد القليوبية



تركيب القطع الموفرة