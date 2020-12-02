مهرجان إرشادى لجوالات جامعة بنها تحت شعار "التزامنا نحافظ علي أنفسنا".. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، المهرجان الإرشادي الحادي عشر لجوالات جامعة بنها بكلية الزراعة بمشتهر، وذلك تحت شعار" بالتزامنا نحافظ علي أنفسنا "في الفترة من 28 نوفمبر حتي 6 ديسمبر، وبرعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور الدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعه والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعه والدكتور مصبح عبد الله كحيلي مدير عام رعاية الشباب.

ومن ناحيته أشار الدكتور تامر سمير، إلي أن برنامج المهرجان يتضمن عدد من الأنشطة التي تنمي روح الولاء والانتماء للوطن مع الالتزام بالاجراءت الاحترازية لفيروس كورونا في جميع الأنشطة.

وقال الدكتور خالد عيسوي، إن هذا المهرجان يقام للسنة الحادية عشر علي التوالي ويشارك فية طلاب من 10 كليات في الجامعة بعدد 100 طالبة.