اليوم السابع
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مفاجآت بابا نويل.. يرتدى بدلة غوص لجذب انتباه زوار حوض سمك عملاق.. صور

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:30 م
مفاجآت بابا نويل.. يرتدى بدلة غوص لجذب انتباه زوار حوض سمك عملاق.. صور بابا نويل يطعم الاسماك داخل حوض سمك
كتب وكالات

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لم تتوقف مفاجآت بابا نويل بمناسبة عيد الميلاد عند الأشخاص فقط بل امتدت للأسماك أيضاً، حيث قرر "سانتا كلوز" النزول إلى حوض سمك ضخم فى متنزه مائى بمدينة كاورا فى مالطا،  ليقدم بعض الطعام إلى الأسماك التى تعيش فيه.

 

وبخلاف ملابسه التقليدية ارتدى سانتا جهاز تنفس وكانت الفقاعات تنطلق منه أثناء وجوده داخل الحوض، كما توقف لمداعبة سمكة قرش من فصيلة قرش الحمار الوحشى والتى التزمت معه بحسن السلوك، وباستثناء الطعام لم يقدم بابا نويل هدايا للأسماك فهو لا يقدمها لأى أحد إلا فى يوم عيد الميلاد من كل عام.

بابا نويل أمام سمكة قرش كبيرة داخل حوض سمك
بابا نويل أمام سمكة قرش كبيرة داخل حوض سمك

 

بابا نويل يداعب سمكة كبيرة داخل حوض السمك
بابا نويل يداعب سمكة كبيرة داخل حوض السمك

 

بابا نويل يرتدى بدلة غوص لجذب انتباه زوار
بابا نويل يطعم الاسماك ويرتدى بدلة غوص لجذب انتباه زوار

 

بابا نويل يسبح داخل حوض أسماك
بابا نويل يسبح داخل حوض أسماك مع الاسماك

 

سانتا كلوز يرتدى بدلة غوص داخل حوض سمك
سانتا كلوز يرتدى بدلة غوص داخل حوض أسماك

 

سانتا كلوز داخل حوض اسماك
سانتا كلوز داخل حوض اسماك

 

سانتا كلوز يسبح داخل حوض أسماك
سانتا كلوز يسبح داخل حوض أسماك

 

 


بابا نويل

سانتا كلوز

بدلة غوص

حوض سمك

مالطا

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