مصرع رجل وإصابة سيدة فى حادث إطلاق نار بمدينة تورنتو الكندية

كتب محمد تهامى زكى

لقى رجل مصرعه وأُصيبت امرأة بجروح خطيرة فى أعقاب إطلاق نار حدث فى وضح النهار فى تورنتو بكندا، أمس الثلاثاء، واُستدعيت فرق الطوارئ إلى شارع دوفرين فى مدينة جلينكيرن أفينيو، بعد تلقيها بلاغاً بحدوث إطلاق نار فى المنطقة، ووفقا لموقع The Star، عندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث عثروا على رجل وامرأة مصابان بطلقات نارية.





وبحسب الموقع، قدم المسعفون أيضاً إلى مكان الحادث وأجروا كافة تدابير إنقاذ الحياة، لكن لسوء الحظ فارق الرجل الحياة فى مكان الحادث، فى حين نُقلت السيدة التى تعانى من إصابات خطيرة إلى مركز الصدمات.





بدورها قالت الشرطة، إن الضحيتين كانا داخل أو بالقرب من سيارة عند إطلاق النار، فيما أصدر المحققون وصفاً أولياً للمشتبه به، حيث تقول الشرطة إن رجلاً يرتدى بدلة رياضية ويضع قبعة شوهد وهو يفر من المنطقة فى سيارة رمادية اللون .



