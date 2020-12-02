اليوم السابع
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مسئول أمريكى لـcnn: إسرائيل وراء اغتيال عالم إيران النووى

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:35 م
مسئول أمريكى لـcnn: إسرائيل وراء اغتيال عالم إيران النووى العالم الايراني محسن فخري زاده
كتبت: نهال أبو السعود

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قال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، إن إسرائيل كانت وراء اغتيال العالم النووى الإيرانى، لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل حول ما إذا كانت إدارة ترامب على علم بالهجوم قبل تنفيذه أو تقديم الدعم له.

ووفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية، قال المسؤول، إنه فى الماضى، تبادل الإسرائيليون معلومات مع الولايات المتحدة حول أهدافهم وعملياتهم السرية قبل تنفيذها، لكنه لم يذكر ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك فى هذه الحالة.

وأضاف المسؤول، أن العالم النووى الإيرانى، محسن فخرى زاده، الذى قُتل يوم الجمعة، كان هدفًا للإسرائيليين لفترة طويلة.

وألقت إيران باللوم على إسرائيل فى الهجوم وقالت، إن العملية تحمل بصمات وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية الموساد.


بينما لم تقدم إيران أي دليل على تورط إسرائيل ، لم تنكر إسرائيل ولم تعلن مسؤوليتها عن مقتل فخري زاده.

 

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة أن مسؤولا أمريكيا قال، إن إسرائيل كانت وراء الهجوم فى نهاية الأسبوع.

وقال المسؤول، إن مستوى التهديد للأمريكيين في المنطقة لم يرتفع منذ الهجوم ، خاصة لأن إيران تلقى باللوم على إسرائيل في الاغتيال، لكن الولايات المتحدة تعتقد أن الإيرانيين لم ينتقموا بعد من مقتل الجنرال قاسم سليمانى، قائد القوة العسكرية الإيرانية وثانى أقوى زعيم في البلاد، وهذه هى المنطقة التى يراقبها مجتمع الاستخبارات الأمريكية الآن، حسب المسؤول.

تتوقع الحكومة الأمريكية انتقامًا إيرانيًا محتملاً فى ذكرى 3 يناير لضربة سليمانى، لكن المسؤول أوضح، أن خيارات إيران مقيدة لأن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون بعد حوالى أسبوعين من ذلك التاريخ.

وقال المسؤول، إن أى تحرك إيرانى لاتخاذ إجراء حركي ضد الولايات المتحدة - وخاصة قتل الأمريكيين - سيجعل من الصعب على بايدن رفع العقوبات عن إيران عندما يتولى منصبه من أجل تحفيز الدبلوماسية.

وقال المسؤول إنه إذا لم تفعل إيران أى شىء ، فإن تهديداتهم بالانتقام ستبدو جوفاء في الداخل ومن قبل اللاعبين في المنطقة.


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سليماني

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