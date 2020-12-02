مدير صحة القليوبية يتابع سير العمل بمستشفيات العزل والفرز وتوافر الأدوية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، يرافقه فريق من إدارة مكافحة العدوى والترصد وإدارة الطوارئ والتمريض، مستشفى حميات بنها لمتابعة سير العمل بالمستشفى والإطمئنان على الحالة الصحية للمرضى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وتابع "الطباخ"، تواجد المستلزمات والأدوية الخاصة بمرضى كورونا، وتابع قسم الأشعة والمعمل ومدى توافر التحاليل اللازمة لمرضى كورونا، وأوصى مدير صحة القليوبية الفريق الطبي بالمتابعة المستمرة للمرضى.

وعقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا مع مديرى الرعاية المركزة بمستشفيات القليوبية، بحضور الدكتورة سعاد حتاتة، وكيل المديرية، والدكتور محمد جمال، مدير الطوارئ، وفريق من إدارات المديرية، لمتابعة استعدادات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث أكد على وجود القوى البشرية اللازمة والتأكد من وجود الأدوية والمستلزمات الخاصه بالعناية المركزة بكل مستشفى.

وأوصى "الطباخ"، بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات واستغلال الأجهزة وأدوات التشغيل بالشكل الأمثل وتخضيص بعض الأسرة للرعاية المتوسطة، مشيرا إلى أن جميع إدارات المديرية تعمل على توفير جميع الاحتياجات وتذليل العقبات والتحديات، "وكلنا معا وبروح الفريق نقدم خدمه أمنة نحافظ بها على أرواح المرضى".



وكيل وزارة الصحة بالقليوبية