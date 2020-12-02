محكمة في مالطا تصدر حكما بالسجن 25 عاما على ليبي في قضية اختطاف طائرة

رويترز

أصدرت قاضية في مالطا، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 25 عاما على ليبي من اثنين اختطفا طائرة وأجبرا الطيار على تغيير مسارها إلى مالطا قبل أربع سنوات.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأفريقية من طراز إيرباص 320 في رحلة داخلية إلى طرابلس عندما اختطفها الرجلان في 23 ديسمبر 2016.

وهدد الرجلان بتفجير الطائرة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهما لكن حكومة مالطا رفضت التفاوض قبل إطلاق سراح جميع الركاب وكان عددهم 109.

واستسلم الخاطفان بعد أربع ساعات دون إيضاح مطالبهم وتبين أن أسلحتهما مزيفة.

وأقر أحدهما ويدعى موسى شاها بالذنب اليوم الأربعاء، وصدر بحقه حكم بالسجن 25 عاما أما المتهم الآخر، ويدعى علي أحمد صالح فينفي ضلوعه في اختطاف الطائرة.

وقالت القاضية إن على الرغم من أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أي شخص فقد وجب على المحكمة أن تظهر أنها تأخذ مثل تلك الأفعال الإرهابية بأقصى قدر من الجدية.