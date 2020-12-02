اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:43 م
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محافظ شمال سيناء يتابع تطبيق إغلاق المحال التجارية فى المواعيد المحددة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:21 م
محافظ شمال سيناء يتابع تطبيق إغلاق المحال التجارية فى المواعيد المحددة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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طبقت محافظة شمال سيناء، إجراءات إغلاق المحال التجارية فى المواعيد المحددة ، معلنة أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يتابع تطبيق إغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة لتحقيق الانضباط والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية ومنع الإشغالات.

ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والجهات المعنية بتطبيق غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة والالتزام بالقرارات الواردة من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن ، مع تطبيق الإجراءات القانونية علي المخالفين.
 
وأشار المحافظ إلي التزام أصحاب المحال التجارية والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم والورش الحرفية بمختلف مدن شمال سيناء بالإغلاق في المواعيد المحددة، مؤكدًا علي أن المحال التجارية تعمل في فصل الشتاء من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وتغلق المقاهي والمطاعم في منتصف الليل .
 
من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة علي التنسيق بين عرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن لمتابعة تطبيق فتح وإغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر في هذا الشأن.
 
أضاف الغندور أن القرار جاء حفاظًا علي صحة المواطنين والحفاظ علي  النسق الحضاري في مختلف الأحياء والمدن وإتاحة الوقت لشركات النظافة في الوحدات المحلية لرفع المخلفات الموجودة في الشوارع.

 


شمال سيناء

العريش

سيناء

محال تجارية

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