محافظ دمياط توجه المحليات بتطبيق قرار تنظيم فتح وغلق المحال والمطاعم

دمياط معتز الشربينى

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم وكذا الورش والمحال الحرفية التى تقع داخل الكتلة السكنية والتى بدأ العمل بها فى الأول من ديسمبر 2020 وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأشارت المحافظ فى بيان، إلى الالتزام بقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأنه ستكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً من الساعة السابعة صباحًا إلى الحادية عشر مساءً صيفًا والعاشرة مساءً شتاءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة و الإجازات والأعياد لتغلق فى 12 منتصف الليل صيفًا و11 مساءً شتاءً.

كما نص القرار فى مادته الثانية أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً، والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتُغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، ووفقاً للمادة الثالثة من القرار ستكون مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل الكتلة السكنية يوميا من 8صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا والساعة 6 مساءً شتاءًا، كما يستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران و الصيدليات، وستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وشددت محافظ دمياط على التأكد من تطبيق ذلك بكافة المناطق وتفعيل القانون على غير الملتزمين، منوهة الى أن هذا القرار سيحقق الانضباط بالشارع، كما سيساهم فى القضاء على العشوائية وفوضى الإشغالات، والضوضاء، فضلاً عن الحفاظ على المرافق العامة للدولة وتوفير استهلاك الطاقة وكذا تنظيم عمل المنشآت، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة إلى الأجهزة المحلية برفع المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة العامة والمظهر الحضارى، وأيضاً الحفاظ على سلامة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.