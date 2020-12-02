اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:42 م
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محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير محطة شرق الدلتا للنقل والسياحة.. صور

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:07 م
محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير محطة شرق الدلتا للنقل والسياحة.. صور محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير محطة شرق الدلتا
دمياط معتز الشربينى

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التقت الدكتورة منالد عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مع المهندس عبد الحليم على رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبو هيبة رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وعدد من ممثلى شركة شرق الدلتا وهم المستشار سمير الأرنوطى رئيس القطاع القانونى، م. جيهان الأرموطى رئيس قطاع المشروعات وطارق عبد العظيم مدير عام القضايا وهانى عبد الرحيم مدير عام فرع دمياط.

وتناول اللقاء الذى جاء بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديرى مديرية المساحة وهيئة السكة الحديد ، بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس، وذلك وفقًا لدراسة محددة تتضمن كافة المحاور على ضوء الرفع المساحى للموقع المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع أعمال تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، إذ من المقرر إدراج هذه المنطقة بالمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن و تخطيط الموقع لتخفيف تكدس المواطنين وتنظيم عملية دخول وخروج الاتوبيسات.
 
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محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير محطة شرق الدلتا

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محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير محطة شرق الدلتا
 

 


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