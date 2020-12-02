محافظ بنى سويف يعلن تسهيلات للمواطنين بعد مد فترة تلقى طلبات التصالح

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عن مد فترة تلقى طلبات التصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة شهر إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر الجارى ، وذلك تنفيذا لموافقة وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام 2020.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة التى اتخذتها الحكومة والتى تأتى مراعاة للبعد الاجتماعى واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمدة فترة قبول وتلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقى الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية،واستجابة أيضا لمطلب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين فى القرى الاكثر احتياجا ،بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

وأشار المحافظ إلى أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، مناشداً كافة المواطنين الراغبين فى التصالح بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة قد بلغ 119 ألف و 488 طلبا على مستوى المحافظة، حيث كان مركز الواسطى الأعلى من حيث عدد الطلبات 25 ألف و805 ، تلاها مركز بنى سويف 25 ألف و296 ،ثم مركز ناصر 20 ألف و954، فمركز الفشن 17 ألف و990 ، ثم مركز ببا 13 ألف و724 ،ومركز سمسطا 8آلاف و283، فيما كان مركز اهناسيا الأقل بين المراكز فى عدد الطلبات المقدمة والتى بلغت 7 آلاف و436.