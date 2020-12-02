محافظ الغربية يتابع فى جولة ميدانية أعمال التطوير والرصف بالمحلة وطنطا

تفقد المحافظ شارع الجمهورية والطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية وشارع المدارس وشارع جمال عبد الناصر وشارع المأمون وشارع سكة طنطا بالمحلة الكبرى، موجهاً بتصميم ووضع بلاعات للمطر ونقل أعمدة الإنارة بجانب الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى،وكذلك وضع بلدورات بشارع جمال عبد الناصر.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته بسرعة وضع السن بشارع سكة طنطا والعمل على رصف الشارع، مؤكداً بأن المحافظة تعمل جاهدةً على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف الطرق والشوارع طبقاً للخطة الزمنية المحددة

وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ شارع سكة المحلة بطنطا، موجهاً الشركة المختصة بسرعة البدء في أعمال الرصف عقب انتهاء أعمال البنية التحتية.

وخلال الجولة تناقش المحافظ مع عدد من المواطنين بمدينة المحلة وطنطا واستمع إلى طلباتهم ووعد بدراستها والعمل على تلبيتها، رافق المحافظ رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ورئيس حي ثان المحلة.