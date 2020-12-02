محافظ الشرقية يتفقد شوارع بلبيس لمتابعة النظافة ورفع تراكمات القمامة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين، وكذلك التأكد من رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإلتزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الرصيف لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع بورسعيد بمدينة بلبيس ، ليوجه رئيس المدينة بورفع كفاءة الشارع والإهتمام بأعمال النظافة والتجميل وغسل البلدورات ورفع السفوحة من على جانبى الطريق لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مؤكداً أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.

إلتقى المحافظ بالمواطنين للتعرف على إحتياجاتهم على الطبيعة و الإستماع لمشاكلهم ، موجهاً رئيس المركز بفحصها فوراً ، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويتعرف على مشاكله ويعمل على حلها.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والتنبية على أصحابها بالإلتزام بالتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وعلى الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية