محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ أعمال الرصف بمركز ومدينة أبو حماد "صورة"

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندسة سلوى سامى رئيسة الهيئة العامة للطرق والكبارى والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بمركز ومدينة أبو حماد، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ 17 مشروع بقطاع الطرق والكبارى بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 مليون جنيه للوصول إلى بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد المحافظ على رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ومدير مديرية الطرق، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من كافه الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

و‏من جانبها أشارت المهندسة سلوى سامى رئيسة الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إعادة رصف طريق العباسة / أبو حماد / أبو الأخضر بطول 24 كم شاملة 5 كم من ناحية محافظة الإسماعيلية وبتكلفة 99 مليون و500 ألف جنيه ليصبح محورا مرورياً هاما يربط بين مدينتى الزقازيق وأبو حماد، حيث بلغت نسبة التنفيذ 54 %، مشيرة إلى أن تلك الأعمال شملت تكسير وإزالة الأسفلت القديم وإعادة الرصف من جديد طبقا للمواصفات الهندسية المحددة.

وفى ذات السياق أوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق أنه جارى تنفيذ أعمال استكمال رصف مدخل مدينة أبو حماد بطول 1 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ الأعمال 40 % ،مشيرا إلى أن تلك الأعمال شملت أعادة رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.