محافظ الشرقية: لن أقبل أى تخاذل أو تقاعس فى ملف تقنين أراضى الدولة

الشرقية - إيمان مهنى

"لن أقبل بأى تخاذل أو تقاعس فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة".. بهذه الكلمات الجادة بدأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعه مع على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس ومحمد حجازى رئيس مركز ومدينة مشتول السوق وخالد دومه نائب رئيس مركز ومدينة أبو حمادو، بحضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى لتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وسكرتيرى عموم مجالس مدن بلبيس ومشتول السوق وأبو حماد ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعه لهم، وذلك لإستعراض ومتابعة عدد من الملفات الهامة ومنها ملف تقنين أراضى أملاك الدولة والتعديات على الأرض الزراعية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة تشجيع المواطنين المتعديين على أراضى أملاك الدولة بسرعة الإنتهاء من إجراءات التقنين والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة فى هذا الشأن وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة وللدخول تحت مظلة القانون.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإرسال خطابات للمواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم لمطالبتهم بإسراع الخطى فى إجراءات تقنين أوضاعهم المخالفة وسرعة دفع الرسوم المستحقه عليهم طبقاً للقانون، مع التنبيه أنه فى حالة عدم الجدية سيتم الإخلاء الفورى للمبنى أو الأرض فى موعد أقصاه شهر من تاريخه.

كما طالب المحافظ بإعداد تقرير مفصل كل إسبوعين موضحا به نسب التنفيذ فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مشدداً على سرعة الانتهاء من هذا الملف الهام لإسترداد حقوق الشعب والدولة.

وقدم محافظ الشرقية الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعه لهم لأدائهم المتميز فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء حتى إستطاعت المحافظة الحصول على مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى إستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتحصيل نسبة الجدية الـ 25%.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمختلف إنتماءاتهم الحزبية والسياسية دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، مشدداً على ضرورة الإستعداد الجيد لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والتى من المقرر إجرائها يومى 7، و8 من الشهر الجاري.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لمحاولات التعدى عليها بالبناء أو التبوير باعتبارها تمثل قضية أمن قومى وغذائى للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح بأى حالة تعدى على الأرض الزراعية و سيتم إحالة كل من يثبت تورطه أو تقاعسه فى الحفاظ على الرقعة الزراعية إلى جهات التحقيق لإتخاذ اللازم حياله طبقاً للقانون.

أوضح محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته التفقدية بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ولمتابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية لإنتقاء الأكفأ والأنسب منهم للعمل نائب أو رئيس مركز، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت فى وضع خطة عمل لإعداد صف ثان من القيادات الشابة القادرة على دفع عجلة العمل و تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.