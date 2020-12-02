محافظ السويس يؤكد الجاهزية لانتخابات الإعادة لمجلس النواب.. صور

جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقد بقاعة ديوان عام محافظة السويس للاستعداد لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020 لانتخاب عدد مقعدين فردي خلال يومي7و8 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وحضر الاجتماع المستشار مدحت غراب، رئيس محكمة السويس الابتدائية واللواء خالد متولي، نائب مدير أمن السويس ومدير الأمن الوطني والمستشار أحمد إسماعيل، رئيس هيئة قضايا الدولة بالسويس وممثلي الجيش الثالث الميداني والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات المعنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي المرأة .

وفي الاجتماع أكد محافظ السويس، علي مديرعام التربية والتعليم بتجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس المحددة والتاكيد علي اعمال النظافة والغنارة داخلها، مع تواجد إدارة المدرسة خلال فترة الانتخابات.

وأكد "صقر" علي مديرعام الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف والطب الوقائي باعداد خطة التأمين الطبي وخطة الاسعاف والإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان، وتوفيراطقم طبية من الأطباء والتمريض للجان ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتأكيد علي توفير كاشف للحرارة والكمامات لكل اللجان، وكلف المحافظ مديرعام الشباب والرياضة بتجهيز واعداد الصالة المغطاة والتأكيد علي النظافة والإنارة والتهوية اللازمة بالصالة كمقر للجنة العامة للانتخابات بالسويس .

وخلال الاجتماع شدد محافظ السويس، علي رئيس قطاع الكهرباء بالسويس توفيرمولدات كهربائية احتياطية لمقر اللجنة العامة واللجان الفرعية.

وفي الاجتماع أكد علي رؤساء الأحياء مراجعة الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية علي مستوي كل حي، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية. كذلك تم تكليف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الصرف الصحي ومياه الشرب داخل اللجان بالتنسيق مع الأحياء .

وتضم محافظة السويس 54 مركز انتخابي مقسمين إلي 140 لجنة فرعية ولجنة عامة واحدة ويبلغ عدد الناخبين 460 ألف ناخب علي مستوي السويس .

وفي نهاية الاجتماع قدم محافظ السويس الشكر لجميع الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية خلال الجولة الأولي لمجلس النواب، مؤكدًا علي اهمية المشاركة الفاعلة وممارسة حقهم الانتخابي والأدلاء بأصواتهم أمام لجان الانتخابات، مطالبًا الجميع ببذل كل الجهود من أجل نجاح العرس الديمقراطي والظهور بمظهر يليق باسم محافظة السويس .



اجتماع-محافظ-السويس-لمتابعة-خطة-جولة-الاعادة-لانتخابات-مجلس-النواب-(1)



اجتماع-محافظ-السويس-لمتابعة-خطة-جولة-الاعادة-لانتخابات-مجلس-النواب-(2)



اجتماع-محافظ-السويس-لمتابعة-خطة-جولة-الاعادة-لانتخابات-مجلس-النواب-(3)



اجتماع-محافظ-السويس-لمتابعة-خطة-جولة-الاعادة-لانتخابات-مجلس-النواب-(4)



اجتماع-محافظ-السويس-لمتابعة-خطة-جولة-الاعادة-لانتخابات-مجلس-النواب-(5)