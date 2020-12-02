اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الديوان العام بالدور الرابع بعد التطوير والتحديث

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:45 م
محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الديوان العام بالدور الرابع بعد التطوير والتحديث محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الديوان العام
الدقهلية - شريف الديب

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افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، قبل ظهر اليوم مسجد ديوان عام المحافظة بالدور الرابع بمبنى المحافظة بعد تطويرة وتحديثه بمشاركة المجتمع المدنى بالتعاون مع المحافظة من خلال ادارة التنمية البشرية باشراف هدى بلاط مدير عام الادارة وذلك بتكلفة 100 ألف جنيه .

ويأتى تطوير المسجد فى إطار منظومة التطوير والتجديد لمبنى ديوان عام المحافظة من الداخل والخارج والارتقاء بالمظهر الحضارى به وبما يليق بمحافظة الدقهلية وتاريخها العريق ، وعقب الافتتاح للمسجد أدى محافظ الدقهلية صلاة الظهر بالمسجد، ورافق المحافظ الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف والشيخ أحمد شرف الدين إمام مسجد النصر بالمنصورة والشيخ محمد إبراهيم مؤذن مسجد النصر والسيد حسن المزاحى أحد رواد الجهود الذاتية بالدقهلية ، وقيادات الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين ، وانطلاقا من الحرص الدائم لمحافظ الدقهلية على تحسين بيئة العمل للعاملين والموظفين بكافة القطاعات بالمحافظة انطلاقا من مبدأ تحقيق رضاهم.
 
 
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محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الديوان العام 

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محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الديوان العام 

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محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الديوان العام 

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محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الديوان العام 

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محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الديوان العام 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

افتتاح مسجد داخل ديوان المحافظة

اوقاف الدقهلية

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