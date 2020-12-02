محافظ الدقهلية يتابع الإلتزام بغلق المحلات وفقا للمواعيد الجديدة.. صور

فريق المحافظات

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع أجهزة الشرطة لمتابعة الإلتزام بغلق المحلات وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن والذى بدأ تنفيذه اليوم أول شهر ديسمبر.

حيث أوضح محافظ الدقهلية، بأنه كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لقيام لجان المتابعة بها بالتعاون مع الشرطة لمتابعة تنفيذ القرار المشار الية بكل حزم وضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية فورا حيال المخالفين.

ففى نطاق حى غرب المنصورة، قال محمد عبد الباقى، رئيس الحى، إن رئاسة المركز نفذت حملة مكبرة استهدفت كافة المنشآت التجارية الكائنة بنطاق الحى للتأكد من الإلتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بغلق المنشأت التجارية.

وقد أكد محافظ الدقهلية، على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، وأن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقد أكد محافظ الدقهلية، على أهمية المتابعة اليومية من قبل جميع الوحدات المحلية لتنفيذ القرار المذكور بكل حزم وإتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.



متابعة غلق المحلات بمحافظة الدقهلية (1)



متابعة غلق المحلات بمحافظة الدقهلية (2)



متابعة غلق المحلات بمحافظة الدقهلية (3)