محافظ الدقهلية: مد فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر الجارى

الدقهلية- شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين بنطاق المحافظة حتي نهاية ديسمبر الجاري 2020 تحقيقا لمطالب المواطنين، وناشد محافظ الدقهلية المواطنين المعنين بقانون التصالح بمراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة بضرورة الاستفادة من الفترة الممنوحة للتقدم بطلبات التصالح الي المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالعمل الجاد لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين وأهمية التيسير عليهم، مشيرا إلي أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمها المواطنين للتصالح بنهاية نوفمبر المنصرم بمحافظة الدقهلية بلغت 145726 بنسبة 99.5% من المخالفين، وإجمالي المتحصلات بلغت 1 مليار و43 مليون و327 ألف جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية أن مد فترة التصالح للمواطنين جاءت استجابة لمطالب المواطنين ولمطالب عدد من الجمعيات الأهلية، مؤكدا على حرص الدولة على تقنين الأوضاع لمواطنين بما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة للمواطنين بنطاق المحافظة، مشيرا إلي أن هناك تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء للتيسير علي المواطنين في إجراءات قبول الأوراق للتصالح من المتقدمين، حتى يتحقق الهدف النهائي من قانون التصالح، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام،