محافظ أسيوط يتفقد العمل بأقسام مستشفى الحميات ومخزن المستلزمات الطبية.. صور

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد ومخزن المستلزمات الطبية بحى غرب، للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

يأتى ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب ومسئولى التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد بحى غرب والتقى الدكتورة منال محمود مدير المستشفى واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلى كما تفقد قسم الأشعة وغرف العناية المركزة والمتوسطة والقسم الداخلى وشبكات الاكسجين واطمأن على الخدمات المقدمة للمرضى وتوافر الاكسجين بالغرف والتوسع فى شبكات الاكسجين وخاصة بعد تطوير المستشفى ورفع كفائتها بتكلفة تجاوزت 32 مليون جنيه لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى وذلك فى إطار دعم القيادة السياسية لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد مخزن المستلزمات والمهمات الطبية الإقليمى بحى غرب أسيوط والتقى الدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفنى على التموين الدوائى بمديرية الصحة وتفقد أقسام المخزن وشاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة فى مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات لسد الاحتياجات المحلية وتوافر كميات احتياطية منها كما تفقد مخازن الأجهزة الطبية والمهمات والمستلزمات الخاصة بجميع المستشفيات وتابع نسب التوزيع والاحتياجات مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالإحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجى من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – وكيل وزارة الصحة ومسئولى التفتيش والمتابعة والمتابعة الميدانية بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامات حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومخزن المستلزمات الطبية الاقليمي



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومخزن المستلزمات الطبية الاقليمي



محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومخزن المستلزمات الطبية الاقليمي