محافظة الإسكندرية تعلن رصف منطقة الحضرة الجديدة بحى وسط .. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

تواصل محافظة الإسكندرية على قدم وساق من خلال مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود، أعمال رصف منطقة الحضرة الجديدة بنطاق حى وسط، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير العشوائيات، وتنفيذا للبروتوكول الذى تم توقيعه مع صندوق العشوائيات لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أطلق فى 7يوليو،إشارة البدء فى تطوير منطقة الحضرة الجديدة بتكلفة تقدر بـ 148.3 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهر حيث المنطقة تقع على مساحة 186 فدان، ويقطن بها حوالى 121 ألف أسرة.

وأكد المحافظ أن جميع أعمال التطوير بها ستتم بالتوازى بدء من تطوير شبكة الصرف الصحى بها بتكلفة 56 مليون جنية وتركيب 500 شنيشة جديدة فضلاً عن 397 شنيشة القديمة، وتطوير الطرق بتكلفة 74.2 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 315 شارع بالمنطقة وكذا تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 5.1 مليون جنيه من خلال تركيب 750 ذراع و50 عامود إنارة.

رصف الشوارع

رصف شوارع الإسكندرية